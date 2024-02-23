Лекорню: «Нависшие над Арменией угрозы заставляют двигаться быстрее»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что «Франция одной из первых отреагироваала на решение Армении диверсифицировать отношения в сфере безопасности».

На встрече с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню, находящимся с официальным визитом в Армении, он сказал: «Это первый визит министра обороны Франции в Армения, и в этом смысле он является историческим».

«С министром обороны Армении мы наметили очень конкретный путь. Угрозы, нависшие над Арменией, заставляют нас двигаться вперед быстрее. Нам следует быстро реагировать и планировать шаги. Многое уже в процессе реализации, однако Ваша встреча с президентом Макроном позволила продвинуться вперед и в тех направлениях, которые вы вместе указали в Париже»,- сказал Себастьян Лекорню.