Лекорню: «Нависшие над Арменией угрозы заставляют двигаться быстрее» - Mediamax.am

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Лекорню: «Нависшие над Арменией угрозы заставляют двигаться быстрее»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что «Франция одной из первых отреагироваала на решение Армении диверсифицировать отношения в сфере безопасности».

На встрече с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню, находящимся с официальным визитом в Армении, он сказал: «Это первый визит министра обороны Франции в Армения, и в этом смысле он является историческим».

 

«С министром обороны Армении мы наметили очень конкретный путь. Угрозы, нависшие над Арменией, заставляют нас двигаться вперед быстрее. Нам следует быстро реагировать и планировать шаги. Многое уже в процессе реализации, однако Ваша встреча с президентом Макроном позволила продвинуться вперед и в тех направлениях, которые вы вместе указали в Париже»,- сказал Себастьян Лекорню.

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