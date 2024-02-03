Алиев назвал изменение Конституции Армении условием заключения мира

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «если Армения внесет изменения в Конституцию и другие нормативно-правовые документы, то можно будет достичь мира».

«Претензии Армении к Азербайджану в международных судах основаны на таких вопросах, как непризнание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отделение Карабаха от Азербайджана. Если Армения положит конец территориальным притязаниям к Азербайджану и внесет изменения в Конституцию и другие нормативно-правовые документы, то можно будет достичь мира», - сказал Алиев, принимая в Баку генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

Он также отметил, что что между Азербайджаном и Арменией уже де-факто существует мир, и на границе двух стран несколько месяцев царит мирная обстановка.

«Но для того, чтобы довести этот процесс до логического завершения, необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении к Азербайджану», - сказал президент Азербайджана.

Алиев заявил, что Декларация о независимости Армении «содержит прямые призывы к объединению Карабахского региона Азербайджана с Арменией и нарушению территориальной целостности Азербайджана, а ссылки на этот документ также отражены в Конституции Армении».

«Кроме того, в других нормативно-правовых документах Армении также есть территориальные претензии к Азербайджану, во многих конвенциях, к которым присоединилась Армения, и в других документах имеются многочисленные оговорки, не признающие суверенитет Азербайджана над Карабахом», - заявил Алиев.