Создана комиссия по защите прав народа Арцаха - Mediamax.am

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Создана комиссия по защите прав народа Арцаха


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Ереван /Медиамакс/. В целях защиты коллективной репатриации и других основных прав народа Арцаха создана комиссия.

По рекомендации членов комиссии, координацию работ будет осуществлять бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян.

 

«Мы ожидаем, что отдельные лица, группы и учреждения, действующие в сфере защиты основных прав граждан Арцаха, будут сотрудничать с этой комиссией, получившей соответствующие полномочия»,- говорится в сообщении.

 

О начале деятельности комиссии, ее составе и прочих деталях будет объявлено в ближайшие дни.

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