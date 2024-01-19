Создана комиссия по защите прав народа Арцаха

Ереван /Медиамакс/. В целях защиты коллективной репатриации и других основных прав народа Арцаха создана комиссия.

По рекомендации членов комиссии, координацию работ будет осуществлять бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян.

«Мы ожидаем, что отдельные лица, группы и учреждения, действующие в сфере защиты основных прав граждан Арцаха, будут сотрудничать с этой комиссией, получившей соответствующие полномочия»,- говорится в сообщении.

О начале деятельности комиссии, ее составе и прочих деталях будет объявлено в ближайшие дни.