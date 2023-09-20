Пашинян созвал заседание Совета безопасности

Ереван /Медиамакс/. Под руководством премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит заседание Совета безопасности.
«На заседании обсуждаются широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха», - говорится в сообщении аппарата Совбеза.
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