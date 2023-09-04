Пашинян: «Россия сама уходит из региона»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «миротворческие силы Российской Федерации не выполняют миссию, предусмотренную трехсторонним заявлением».

«И это повод для серьёзного беспокойства. Одной из основных целей присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе является обеспечение безопасности гражданского населения. Безопасность, в том числе - право на свободное передвижение, не обеспечивается», - заявил Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica, полная стенограмма которого опубликована на сайте премьер-министра.

«Лачинский коридор, который должен был находиться под контролем российских миротворцев, не находится под контролем российских миротворцев. Почему? Причин может быть две: либо Россия не способна сохранить контроль над Лачинским коридором, либо не хочет. И то, и другое проблематично», - сказал премьер-министр Армении.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, он добавил:

«Я думаю, что где-то они этого не хотят, где-то - не могут».

«Архитектура безопасности Армении на 99,999 процентов была связана с Россией, в том числе - в вопросе приобретения вооружений и боеприпасов. Но сегодня, когда Россия нуждается в оружии и боеприпасах, в этой ситуации понятно, что даже если РФ захочет, она не сможет бы обеспечить потребности безопасности Армении. То есть, этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть только от одного источника - стратегическая ошибка. И только после того, как мы вкусили горькие плоды этой ошибки постфактум, мы предпринимаем весьма туманные попытки диверсифицировать нашу политику безопасности, в том числе - взглянуть на наш регион под другим углом», - заявил премьер-министр Армении.

Он отметил, что в вопросе функциональности и договороспособности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) существует кризис.

«Очевидно, что армянская общественность испытала и продолжает испытывать глубокое разочарование в отношении действий ОДКБ», - сказал Никол Пашинян.

Фактически отвечая на майское заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Никол Пашинян сказал:

«Наши российские партнеры говорят о том, что западные страны подталкивают правительство Армении принять меры по вытеснению России из нашего региона. Но когда мы разговариваем с нашими российскими партнерами, мы иногда высказываем мнение, что, наоборот, мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает. Причин мы не знаем. Мы можем делать комментарии, но я не могу утверждать. Я могу выдвигать версии, но сейчас не буду этого делать».

«Армения является членом ОДКБ, ЕАЭС, имеет договор о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией, и в силу этого в глазах всех западных стран или экспертов, Армения является пророссийской страной. С другой стороны, многие круги в России считают Армению или ее нынешнее правительство прозападными. Наша самая большая проблема сегодня заключается в том, что если у пророссийского или прозападного курса есть какие-то возможные преимущества, то Армения не в состоянии ими воспользоваться. В России Армению не считают достаточно пророссийской. Например, потому, что, с их точки зрения, Армения не оказывает достаточной поддержки России в вопросе Украины. С другой стороны, Армения не способна воспользоваться возможными преимуществами или преимуществами прозападного курса, поскольку Запад считает, что Армения недостаточно прозападна, что она недостаточно противостоит или сопротивляется России в вопросе Украины. И в этом-то вся тонкость и опасность нашей ситуации», - пояснил Пашинян.

«Особенность современного мира заключается в том, что даже небольшие события, происходящие в одном регионе, могут иметь глобальные последствия. В этой связи установление мира и стабильности в нашем регионе важно и с точки зрения глобальной безопасности. Я придерживаюсь мнения, что процессы, которые привели к эскалации конфликта в Украине, на самом деле начались раньше, в 2020 году, в нашем регионе», - сказал Никол Пашинян.