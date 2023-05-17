Лавров: Американцы предлагают Армении «прогнать русских»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «американцы говорят армянам - давайте к нам, прогоняйте русских пограничников со своей территории, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность».

Лавров сказал об этом в интервью телеканалу «Царьград», стенограмма которого опубликована на сайте МИД России.

«Откровенная провокация», - добавил глава МИД России.

«Осенью 2022 года к саммиту ОДКБ в Ереване был подготовлен документ о развертывании миссии наблюдателей ОДКБ на армянской территории в соответствии с просьбой наших армянских союзников. Документ был полностью согласован на уровне министров иностранных дел. Потом в последний момент на самом саммите армянские друзья попросили отложить его принятие. До сих пор он остается в бумажном виде и не может реализоваться. Но если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано и остался готовым к подписанию и вступлению в силу, убежден, что Армения выиграла бы и получила бы более стабильную ситуацию», - сказал Сергей Лавров.