Пашинян убежден, что демократия способна обеспечить безопасность

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «демократия - главный бренд Армении, наша вера и стратегия».

«Это сознательный политический курс, который проводят правительство и народ Армении»,- сказал он, выступая на Армянском демократическом форуме.

«Исходящие из этого серьезные институциональные реформы, которые должны принести с собой более высокий уровень защиты прав человека, верховенства закона, антикоррупционной политики, еще в процессе. Но я также хочу сказать, что Армения пользуется плодами этих свобод. И я считаю, что тот высокий экономический рост, который мы имеем сегодня, также является результатом экономических свобод, потому что, если бы экономика была управляемой и управлялась государством, думаю, что особенно в послевоенный период у нас были бы очень серьезные и глубокие проблемы. Но поскольку эти свободы достигли и экономического уровня, то эта свобода пришла нам на помощь в самый трудный и решающий момент.

Также хочу зафиксировать, что в Армении нет внутренней угрозы демократии. Я уверен в этом. Все возможные угрозы демократии Армении являются внешними, и эти угрозы, конечно, всем известны. Но важно и то, что мы способны вместе доказать и ответить, пожалуй, на самый сложный вопрос, который существует сегодня в армянском обществе: способна ли демократия обеспечить также безопасность? Это вопрос, в положительный ответ на который мы верим, но это еще предстоит доказать. Надеюсь и даже уверен, что мы сможем дать положительный ответ на этот вопрос»,- сказал Пашинян.