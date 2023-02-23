Пашинян прокомментировал решение Гаагского суда по Лачинскому коридору

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что Азербайджан должен приложить видимые усилия для открытия Лачинского коридора, иначе отсутствие конкретных действий по этому вопросу должно привести к международным последствиям.

Он сказал об этом сегодня на заседании правительства, коснувшись решения о применении временных мер, представленных по делу Армении и Азербайджана в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, опубликованные Международным судом ООН.

«Международный суд зафиксировал, что Лачинский коридор закрыт с 2022 года. Это может показаться общественности странным в том смысле, что закрытие очевидно для всех нас, но Азербайджан на всех международных форумах настаивал, что Лачинский коридор не закрыт.

При этом высшая мировая судебная инстанция зафиксировала практику Азербайджана по введению международного сообщества в заблуждение. Немаловажен и тот факт, что суд зафиксировал ответственность азербайджанского государства за закрытие Лачинского коридора, по сути, не посчитав закрытие коридора «экоактивистами» серьезным утверждением, и обязал именно Азербайджан открыть коридор»,- сказал Пашинян.

Он подчеркнул также, что суд подтвердил позицию Армении, зафиксированную в заявлении от 9 ноября 2020 года, согласно которому Лачинский коридор не должен находиться под контролем Азербайджана.

«Зафиксировано, что Азербайджан обязан обеспечить бесперебойное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор, а также то, что Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворческих сил.

Суд отметил, что это международное обязательство Азербайджана. На основании заявления от 9 ноября 2020 года четко зафиксировано также существование единицы «Нагорный Карабах»», - отметил Никол Пашинян.

Относительно отказа по поводу требования Азербайджана о применении временных мер против Армении, которым «Азербайджан обвинял Армению по поводу некоего минирования», Пашинян заметил:

«Мы можем констатировать, что беспочвенные обвинения Азербайджана в адрес Армении, которые разворачивались на международных площадках в течение нескольких месяцев, потерпели крах».