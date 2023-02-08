В отношении Сейрана Оганяна будет возбуждено уголовное дело

Ереван /Медиамакс/. Парламент Армении тайным закрытым голосованием проголосовал сегодня за ходатайство генерального прокурора о лишении экс-министра обороны, руководителя фракции «Армения» Сейрана Оганяна депутатской неприкосновенности и возбуждении против него уголовного дела.

Генеральный прокурор Анна Вардапетян представила 3 ходатайства, два из которых обсуждались в открытом режиме, одно - в закрытом.

В голосовании приняла участие только фракция правящей партии «Гражданский договор».

В голосовании по ходатайствам приняли участие 107 депутатов, «за» проголосовали 68 из них, «против» не проголосовал ни один депутат.

Фракции «Армения» и «Честь имею» ранее заявили, что не будут участвовать ни в обсуждении, ни в голосовании.

Анна Вардапетян в своем выступлении перед голосованием заявила, что Сейран Оганян, используя служебное положение, совершил растраты в особо крупных размерах.

Генпрокурор заявила также, что Сейран Оганян не высказал никакой позиции относительно непривлечения его к уголовной ответственности на основании истечения срока давности.

Сейран Оганян отвергает выдвинутые против него обвинения.