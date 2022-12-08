Никол Пашинян провел прощальную встречу с Линн Трейси

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал сегодня, что программы, реализуемые в рамках армяно-американского стратегического диалога, способствуют расширению двусторонних связей.

Об этом он сказал на прощальной встрече с послом США в Армении Линн Трейси.

Пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр высоко оценил деятельность посла и отметил, что в период ее пребывания на посту в армяно-американских отношениях было зафиксировано динамичное развитие.

Линн Трейси поблагодарила премьер-министра и правительство за тесное сотрудничество и отметила, что произошедшие в Армении за время ее пребывания на посту изменения в значительной степени способствовали продвижению демократии.