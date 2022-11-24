В Ереване состоялась встреча Пашиняна и Путина

Ереван /Медиамакс/. Вечером 23 ноября, после заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

В начале встречи Никол Пашинян, в частности, отметил:

«Мы сегодня уже обсудили и обсудим вопросы регионального характера, вопросы региональной безопасности. Есть много вопросов, и об этом я тоже говорил в течение заседания СКБ – о соблюдении трёхсторонних договорённостей, заявлений, которые мы приняли с президентом Азербайджана с Вашей помощью и при Вашем посредничестве. Это очень важные вопросы, которые мы должны обсудить».

Владимир Путин, в частности, отметил:

«Наши двусторонние отношения, безусловно, являются союзническими, имеют древние, глубокие корни, сейчас даже нет необходимости вдаваться в эту историю – для нас и так ясно, что это такое, какое это имеет значение для наших двусторонних отношений».