Блинкен призвал Алиева «ограничить провокации»

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел сегодня телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, «чтобы обсудить дальнейшие шаги по двусторонним армяно-азербайджанским мирным переговорам».

«Госсекретарь подчеркнул, что США поддерживает мирный процесс и призвал обе стороны запланировать дальнейшие переговоры, как это было согласовано в Вашингтоне. Он призвал президента Алиева соблюдать перемирие, ограничить провокации и рассматривать меры по укреплению доверия с Арменией, чтобы подготовить почву для мира», - заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.