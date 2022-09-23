Бывшие президенты Армении и Арцаха продолжат встречи

Ереван /Медиамакс/. 22 сентября по приглашению Католикоса Всех Армян Гарегина II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине состоялась встреча, в которой приняли участие бывшие президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян и бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян.
«Состоялось заинтересованное обсуждение создавшейся в Армении ситуации. Принято решение продолжить встречи», - сообщили из Св. Эчмиадзина.
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