Бывшие президенты Армении и Арцаха продолжат встречи - Mediamax.am

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Бывшие президенты Армении и Арцаха продолжат встречи


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Ереван /Медиамакс/. 22 сентября по приглашению Католикоса Всех Армян Гарегина II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине состоялась встреча, в которой приняли участие бывшие президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян и бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян.

«Состоялось заинтересованное обсуждение создавшейся в Армении ситуации. Принято решение продолжить встречи», - сообщили из Св. Эчмиадзина.

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