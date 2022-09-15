Делегация парламента Арцаха прибыла в Ереван

Ереван /Медиамакс/. В Армению прибыла делегация в составе руководителей фракций и председателей комитетов парламента Арцаха.

Отдел по связям с общественностью и СМИ парламента Арцаха сообщает, что «в данный момент члены делегации находятся в Ереване с целью проведения политических встреч в связи со сложившейся ситуацией».