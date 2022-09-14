Пашинян: Алиев пытается продвигать идею открытия «второго фронта» против России

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в парламенте, что «Азербайджан в своих контактах с Западом представляет Армению как крайне пророссийскую страну, пытаясь тем самым продвинуть идею открытия «второго фронта» против России в контексте ситуации вокруг Украины».

«При общении с Россией он представляет Армению как крайне прозападное государство, имеющее интенсивные отношения с Европейским Союзом и США. Таким образом, он пытается создать в России настроения, что, возможно, есть смысл «наказать» Армению, пытаясь вызвать там понимание своей агрессивной политики в отношении Армении», - сказал Никол Пашинян.

«То, что Армения имеет тесные военно-политические отношения с Россией - это факт. Факт и то, что Армения имеет интенсивные контакты со странами Запада, сотрудничает с Европейским Союзом, ведет стратегический диалог с США, но тот контекст, который пытается представить Азербайджан, не имеет ничего общего с реальностью. Армения - независимое, суверенное государство, верное своим обязательствам», - сказал Никол Пашинян.