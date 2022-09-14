Арман Татоян: Армения должна обратиться в Международный уголовный суд

Ереван /Медиамакс/. Бывший Защитник прав человека Армении Арман Татоян считает, что Армения должна обратиться в Международный уголовный суд, признав юрисдикцию суда.

«Это нужно сделать в срочном порядке в условиях продолжающейся агрессии и массовых преступлений Азербайджана против Армении.

Президент Азербайджана, руководители спецслужб и армии [в первую очередь] должны быть привлечены к международной уголовной ответственности. Их международное уголовное преследование станет сдерживающим фактором для продолжающейся политики геноцида.

Поскольку вопрос является срочным, мы сейчас можем признать юрисдикцию Международного уголовного суда, а позже также ратифицировать устав суда, решив необходимые условия.

Мы также можем временно признать юрисдикцию суда, но сделать это нужно немедленно. Для этого есть все основания, и устав суда также предусматривает такую возможность», - сказал Арман Татоян.