Блок «Армения» ожидает вовлечения Ирана - Mediamax.am

513 просмотров

Блок «Армения» ожидает вовлечения Ирана



Ереван /Медиамакс/. Оппозиционная фракция «Армения» парламента Армении рассчитывает на «активное вовлечение дружественных стран, особенно Ирана, для сдерживания агрессии Азербайджана».

В заявлении фракции «Армения», в частности, говорится:

 

«Расцениваем действия Азербайджана как грубое нарушение международного права. Воспользовавшись напряженной международной обстановкой, Азербайджан пытается силой посягнуть на суверенную территорию Армении.

 

Происходящие события раскрывают истинное лицо так называемой «эпохи мира», и опасность ложной повестки, представленной армянскому народу.

 

Мы ожидаем от Российской Федерации - нашего стратегического союзника - осуществления действий, предусмотренных армяно-российскими военно-политическими договоренностями.

 

Призываем международное сообщество - ООН, ОБСЕ, ОДКБ, государства-сопредседатели, вовлеченные в переговорный процесс по карабахскому конфликту - Российскую Федерацию, Францию и Соединенные Штаты Америки - принять незамедлительные меры для предотвращения преступной деятельности Азербайджана и дать им адекватную оценку.

 

Мы также ожидаем активного вовлечения дружественных нам стран, особенно Исламской Республики Иран, для оценки преступного поведения Азербайджана и сдерживания азербайджанской агрессии.

 

Призываем наш народ не поддаваться панике, сохранять бдительность и быть готовыми к защите армянской государственности».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 13, 2022 20:18
Состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

Внешняя политика | Сентябрь 13, 2022 16:41
Армения ожидает «действенных коллективных мер» от союзников по ОДКБ

Внешняя политика | Сентябрь 13, 2022 16:32
Спецпредставитель главы МИД России находится в Ереване
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022