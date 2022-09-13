Блок «Армения» ожидает вовлечения Ирана

Ереван /Медиамакс/. Оппозиционная фракция «Армения» парламента Армении рассчитывает на «активное вовлечение дружественных стран, особенно Ирана, для сдерживания агрессии Азербайджана».

В заявлении фракции «Армения», в частности, говорится:

«Расцениваем действия Азербайджана как грубое нарушение международного права. Воспользовавшись напряженной международной обстановкой, Азербайджан пытается силой посягнуть на суверенную территорию Армении.

Происходящие события раскрывают истинное лицо так называемой «эпохи мира», и опасность ложной повестки, представленной армянскому народу.

Мы ожидаем от Российской Федерации - нашего стратегического союзника - осуществления действий, предусмотренных армяно-российскими военно-политическими договоренностями.

Призываем международное сообщество - ООН, ОБСЕ, ОДКБ, государства-сопредседатели, вовлеченные в переговорный процесс по карабахскому конфликту - Российскую Федерацию, Францию и Соединенные Штаты Америки - принять незамедлительные меры для предотвращения преступной деятельности Азербайджана и дать им адекватную оценку.

Мы также ожидаем активного вовлечения дружественных нам стран, особенно Исламской Республики Иран, для оценки преступного поведения Азербайджана и сдерживания азербайджанской агрессии.

Призываем наш народ не поддаваться панике, сохранять бдительность и быть готовыми к защите армянской государственности».