Блок «Армения» ожидает вовлечения Ирана

Ереван /Медиамакс/. Оппозиционная фракция «Армения» парламента Армении рассчитывает на «активное вовлечение дружественных стран, особенно Ирана, для сдерживания агрессии Азербайджана».
В заявлении фракции «Армения», в частности, говорится:
«Расцениваем действия Азербайджана как грубое нарушение международного права. Воспользовавшись напряженной международной обстановкой, Азербайджан пытается силой посягнуть на суверенную территорию Армении.
Происходящие события раскрывают истинное лицо так называемой «эпохи мира», и опасность ложной повестки, представленной армянскому народу.
Мы ожидаем от Российской Федерации - нашего стратегического союзника - осуществления действий, предусмотренных армяно-российскими военно-политическими договоренностями.
Призываем международное сообщество - ООН, ОБСЕ, ОДКБ, государства-сопредседатели, вовлеченные в переговорный процесс по карабахскому конфликту - Российскую Федерацию, Францию и Соединенные Штаты Америки - принять незамедлительные меры для предотвращения преступной деятельности Азербайджана и дать им адекватную оценку.
Мы также ожидаем активного вовлечения дружественных нам стран, особенно Исламской Республики Иран, для оценки преступного поведения Азербайджана и сдерживания азербайджанской агрессии.
Призываем наш народ не поддаваться панике, сохранять бдительность и быть готовыми к защите армянской государственности».
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