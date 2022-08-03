Армен Григорян: Требование Азербайджана неправомерно

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил сегодня, что требование Азербайджана заменить сообщение Арцаха с Арменией по Лачинскому коридору другим маршрутом неправомерно.

В интервью «Арменпресс» Армен Григорян сообщил, что в пункте 6 трехстороннего заявления 2020 года премьер-министра Армении, президента Российской Федерации и президента Азербайджана, определяющем вопросы, связанные с созданием и функционированием Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, установлено следующее: «По согласованию сторон (т.е. России, Армении и Азербайджана) в течение ближайших трех лет будет определен план строительства новой транспортной магистрали через Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом, с дальнейшей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута».

«За это время, конечно, была проделана определенная работа в этом направлении, однако согласованного плана пока нет. Тем не менее, Армения не соглашалась на какой-либо план, поэтому требование Азербайджана неправомерно», - сказал Григорян.

Говоря о работах по реконструкции автодороги Корнидзор-Тех-М12, которая, как предполагается, должна соединиться с новой трассой Лачинского коридора, секретарь Совета безопасности сообщил, что строительство уже началось.

«Обратите внимание, что в трехстороннем заявлении упоминается план строительства нового маршрута. Подобного согласованного плана не существует. Армения уже предложила согласовать и подписать план в трехстороннем формате и двигаться вперед в соответствии с согласованным графиком и дорожной картой. Это именно то, что предусмотрено трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года», - сказал Григорян.