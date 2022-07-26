Пашинян и Алиев могут встретиться в ближайшее время - Mediamax.am

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Пашинян и Алиев могут встретиться в ближайшее время


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Председатель постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении Эдуард Агаджанян не исключил сегодня, что лидеры Армении и Азербайджана могут встретиться в ближайшее время.

«В последнее время ведется достаточно активная дипломатическая деятельность, встречи проходят достаточно часто и в разных форматах.

 

Насколько мне известно, идут обсуждения о том, что через какое-то время может состояться встреча лидеров Армении и Азербайджана», - сказал Эдуард Агаджанян в беседе с журналистами.

 

Отвечая на вопросы, он подтвердил, что Армения отказывается обсуждать вопрос «Зангезурского коридора».

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