Обсуждена предварительная модель МВД Армении

Ереван /Медиамакс/. На заседании Координационного совета по реформе полиции под руководством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня обсуждалась предварительная модель министерства внутренних дел страны.

По сообщению пресс-службы правительства, замминистра юстиции Арпине Саргсян представила функционально-структурную карту формирования МВД.

Никол Пашинян отметил, что министерство внутренних дел должно иметь понятную структуру с четкими, неповторяющимися функциями. Он поручил ответственным лицам обсудить поднятые вопросы в формате межведомственной рабочей группы, и, согласно графику, выработать предложения и идеи по их решению.