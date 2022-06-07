Обсуждена предварительная модель МВД Армении - Mediamax.am

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Обсуждена предварительная модель МВД Армении


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. На заседании Координационного совета по реформе полиции под руководством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня обсуждалась предварительная модель министерства внутренних дел страны.

По сообщению пресс-службы правительства, замминистра юстиции Арпине Саргсян представила функционально-структурную карту формирования МВД.

 

Никол Пашинян отметил, что министерство внутренних дел должно иметь понятную структуру с четкими, неповторяющимися функциями. Он поручил ответственным лицам обсудить поднятые вопросы в формате межведомственной рабочей группы, и, согласно графику, выработать предложения и идеи по их решению.

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