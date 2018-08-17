Роберт Кочарян объявил о возвращении в политику

Ереван/Медиамакс/. Второй президент Армении Роберт Кочарян объявил, что возвращается в политику.

«Можете считать, что я вернулся в политику, однозначно»,- заявил Роберт Кочарян 16 августа в интервью «Еркир Медиа».

Коснувшись вопроса, в каком формате он планирует вернуться в политику, Роберт Кочарян отметил:

«Это возвращение может быть в различных форматах, но могу назвать причины, почему я считаю, что просто обязан вернуться в политику».

Он выделил две основные причины.

«Первая – это те угрозы, которые я вижу, исходя из геополитической ситуации. Посмотрите на карту, посмотрите, где находится Армения, какими странами окружена и какие отношения поддерживает с ними»,- заявил второй президент.

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«С другой стороны, мы имеем правительство, которое, на мой взгляд, не понимает эту геополитическую ситуацию, не понимает, что нельзя дискредитировать армию, правительство, которое очень далеко от армии и не понимает, что в данной ситуации только мощная армия является гарантом нашей государственности, и предпринимает шаги, которые могут расшатать баланс. Я не уверен, что у сегодняшних властей есть достаточно опыта, знаний и глубинного понимания всего этого. Эта угроза – первая движущая сила для моего возвращения в политику»,- добавил Роберт Кочарян.