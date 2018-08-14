Роберт Кочарян вышел на свободу

Ереван/Медиамакс/. Апелляционный суд удовлетворил жалобы адвокатов Роберта Кочаряна, упразднив решение об избрании ареста в качестве меры пресечения для экс-президента Армении.
«Суд опубликовал сегодня заключительную часть решения и объявил, что удовлетворяет жалобу адвокатов, упраздняет решение суда первой инстанции, учитывая то, что Роберт Кочарян неприкосновенен»,- в беседе с журналистами заявил адвокат второго президента Армении Рубен Саакян.
«Лицо не может быть подвергнуто уголовному преследованию и привлечено к ответственности за время своего правления и после него, если его действия
исходили из его статуса»,- заявил Рубен Саакян.
27 июля суд первой инстанции удовлетворил предъявленное органом предварительного следствия ходатайство о заключении Роберта Кочаряна под стражу.
26 июля Специальная следственная служба по делу о событиях в Ереване 1-2 марта 2008 года выдвинула обвинение против второго президента Армении Роберта Кочаряна, который «по предварительному соглашению с другими лицами сверг конституционный строй в Армении».
26 июля в интервью телекомпании «Еркир Медиа» Роберт Кочарян заявил, что не признает предъявленное обвинение и назвал происходящее «правовым сюрреализмом».
Второй президент Армении также заявил, что преследуя его, власти хотят предотвратить его возможное участие во внеочередных выборах.
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