Премьер-министра Армении удивляют «некоторые чиновники ЕС»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сегодня удивительным тот факт, что «некоторые чиновники Европейского союза не замечают происходящих в Армении изменений».

Об этом глава правительства сказал на пресс-конференции, комментируя свои заявления по итогам визита в Брюссель и недавнее выступление посла ЕС в Армении Петра Свитальского.



