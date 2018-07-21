Премьер-министра Армении удивляют «некоторые чиновники ЕС»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сегодня удивительным тот факт, что «некоторые чиновники Европейского союза не замечают происходящих в Армении изменений».
Об этом глава правительства сказал на пресс-конференции, комментируя свои заявления по итогам визита в Брюссель и недавнее выступление посла ЕС в Армении Петра Свитальского.
Никол Пашинян напомнил, что в ходе своих встреч с чиновниками ЕС в Брюсселе он подчеркивал, что «демократия для нас является не внешнеполитической ориентаций, а принципом и убеждением».
Премьер назвал «странным» тот факт, что некоторые чиновники ЕС на встречах в Брюсселе говорили ему, что ожидают изменений от правительства Армении.
«Удивительно, что некоторые чиновники ЕС не замечают происходящих в Армении изменений», - подчеркнул Никол Пашинян.
Он добавил, что на встречах в Брюсселе говорил должностным лицам ЕС, что в течение последних 2-3 месяцев его правительство сделало намного больше для борьбы с коррупцией и обеспечению независимости судебной системы, чем предыдущее правительство в рамках многомилионных программ, финансировавшихся Евросоюзом.
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