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Никол Пашинян встретился с Левоном Тер-Петросяном



Ереван/Медиамакс/. 16 июля в правительственной резиденции состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и первого президента Левона Тер-Петросяна.

На официальной странице правительства Армении в Facebook сообщается, что первый президент изложил свою точку зрения относительно путей преодоления ряда вызовов, стоящих перед Арменией. 

 

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся внешней политики и Арцахской проблемы. 

 

Встреча состоялась по инициативе Левона Тер-Петросяна. 

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