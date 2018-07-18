Никол Пашинян встретился с Левоном Тер-Петросяном

Ереван/Медиамакс/. 16 июля в правительственной резиденции состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и первого президента Левона Тер-Петросяна.
На официальной странице правительства Армении в Facebook сообщается, что первый президент изложил свою точку зрения относительно путей преодоления ряда вызовов, стоящих перед Арменией.
На встрече обсуждались вопросы, касающиеся внешней политики и Арцахской проблемы.
Встреча состоялась по инициативе Левона Тер-Петросяна.
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