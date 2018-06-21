Рабочая группа по реформированию ИК впервые встретится 4 июля

Ереван /Медиамакс/. Первое заседание парламентской рабочей группы по реформированию Избирательного кодекса состоится 4 июля в 12:00 в Национальном собрании Армении.

Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян встретился сегодня с членами сформированной путем консенсуса рабочей группы, которая состоит из трех представителей от каждой парламентской силы.



«Необходимо достичь политического консенсуса по ожидаемым реформам, что, в свою очередь, должно гарантировать желание иметь лучшую избирательную систему»,- говорится в сообщении пресс-службы парламента.



«Представители всех фракций Национального собрания были едины во мнении, что необходимо работать с правительством на основе взаимного согласия и взаимодействия. В этой связи члены рабочей группы предложили председателю Национального собрания от их имени официально обратиться к председателю комиссии по реформе Избирательного кодексе при премьер-министре Арарату Мирзояну, ожидая, что правительство сформирует группу из трех уполномоченных представителей, которая в дальнейшем будет работать с парламентской рабочей группой»,- говорится в сообщении.



Ара Баблоян предложил координировать работы Рабочей группы и проводить заседания по принципу ротации. Предложение было принято и подготовительные работы предстоящего 4 июля первого заседания будет координировать представитель фракции РПА Давид Арутюнян.