Президент Армении посетит Лондон, Париж и Вашингтон

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян отправился сегодня в рабочую поездку.
Пресс-служба президента Армении сообщает, что Армен Саргсян проведет в Соединенном Королевстве ряд встреч в официальном и неофициальном формате, будет принят в Бугенкгемском дворце. Будучи бывшим послом Армении в Соединенном Королевстве, он проведет прощальные встречи в министерстве иностранных дел.
Из Лондона президент Армении отправится в Париж, где проведет встречи с представителями деловых кругов Франции и генеральным секретарем Международной организации Франкофонии.
Будут обсуждаться вопросы, касающиеся проведения бизнес-форума в рамках предстоящего 7-15 октября в Ереване саммита Франкофонии.
16 июня Армен Саргсян отправится в в Вашингтон для участия в ежегодном фестивале Смитсоновского института «Национальная жизнь», который будет посвящен армянскому культурному наследию.
В Вашингтоне Армен Саргсян также будет присутствовать на приеме в Сенате США, посвященном 100-летию Первой республики.
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