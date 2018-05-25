Армен Саргсян по приглашению Маргвелашвили отправится в Тбилиси

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян по приглашению президента Грузии Гиоргия Маргвелашвили отправится сегодня в Тбилиси.

Пресс-служба президента Армении сообщает, что целью визита является участие в мероприятиях, приуроченных 100-летию Первой Республики.

Политика | 2018-05-22 12:36:23 Президент и премьер-министр Армении посетят Грузию

В рамках визита Армен Саргсян проведет встречи с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили, премьер-министром Гиоргием Квирикашвили, а также с прибывшими в Грузию иностранными коллегами.