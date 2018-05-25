Премьер-министр: «Процесс строительства счастливой Армении необратим»

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «процесс строительства свободной и счастливой Армении необратим».

Премьер-министр сказал об этом на заседании Совета попечителей всеармянского фонда «Айастан».

«Наша задача в том, чтобы отныне в результате любых политических событий в Армении победителями ощущала себя не только та или иная политическая сила, а гражданин Республики Армения. И я хочу подчеркнуть, что следующим важным приоритетом для нашего правительства будет борьба против коррупции, начиная от коррупции в избирательной системе, заканчивая коррупцией в государственной управлении и судебной системе»,- заявил Никол Пашинян.

По его словам, самая большая идеологическая проблема Республики Армения заключается в определении прикладного значения государства.

«В 1991 году, когда была основана Республика Армения, и казалось, что все очень хорошо, думаю, мы допустили одно важное концептуальное упущение. Мы четко не сформулировали, для чего народ основывает Республику Армения как государство.

Мы уверены, что Республика Армения создана армянским народом со следующей целью – сконцентрировать человеческий, финансовый, частный, научный, экономический, духовный потенциал или значительную его часть на собственной территории и обеспечить безопасность и естественное развитие этого потенциала. Именно на этой концептуальной основе мы видим дальнейшее развитие Республики Армения и именно эта основа должна направлять нас в свободную и счастливую Армению»,- заявил глава правительства.

Говоря о деятельности фонда «Армения», Никол Пашинян заявил, что он стал показателем доверия Диаспоры по отношению к власти в Армении.

«Анализируя деятельность Фонда, можно получить серьезные импульсы по поводу того, какие процессы идут в Диаспоре, какого рода обеспокоенность выявляется и какие решения могут быть в ответ на эту обеспокоенность»,- заметил глава правительства.