7 вопросов (и ответов) о предстоящей 5 апреля встрече Армения-ЕС-США

Запланированная на 5 апреля 2024 года встреча премьер-министра Армении, госсекретаря США и президента Еврокомиссии активно комментируется как в Армении, так и за ее пределами.

1. Как и когда впервые объявили о готовящемся трехстороннем формате?

По итогам встречи в Гранаде 5 октября 2023 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление, в котором, в частности, говорилось:

«Председатель фон дер Ляйен проинформировала о подготовке совместного мероприятия ЕС-США в поддержку Армении».

В совместном заявлении также говорилось:

«Европейский союз и Армения полны решимости в долгосрочной перспективе укреплять свои экономические связи, работая над полным раскрытием потенциала нашего Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве. В частности, План экономических инвестиций ЕС (EIP) для Армении предусматривает до 2,6 млрд евро, которые будут использованы для инвестиций в важную инфраструктуру и другие проекты. Европейская комиссия и Армения удвоят усилия для реализации важных проектов. Европейская комиссия также поддержит участие Армении в региональных проектах, таких как Черноморский электрический кабель. Наконец, Европейская комиссия усилит техническую помощь Армении, особенно в области воздушной и ядерной безопасности».

2. Какое из высказываний Пашиняна часто цитируют его соратники и западные партнёры?

Выступая в Европарламенте 17 октября 2023 года, Никол Пашинян, в частности, сказал:

«Армения готова быть максимально близко к Евросоюзу, настолько, насколько Евросоюз посчитает это возможным».

Пашинян также напомнил, что «в нашем совместном с председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен заявлении говорится: «В эти трудные времена ЕС и Армения стоят плечом к плечу».

3. Что говорили американцы?

15 ноября 2023 года, выступая в комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США и Евросоюз хотят обеспечить сближение Армении со своими трансатлантическими союзниками и разрабатывают схему для его обеспечения.

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что намерена провести встречу с нами и Арменией с целью сближения Армении с нашим сообществом. Я обсуждал это несколько дней назад с премьер-министром Армении, и мы выясняем, как это могло бы выглядеть. Учитывая географическую близость, предложение, которое может сделать ЕС в плане торговых преференций, экономического сотрудничества и доступа к единому рынку, невероятно важно. Мы можем помочь с этим», - говорил О’Брайен.

4. Что говорят в Москве?

28 марта 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «запланированная на 5 апреля встреча Армения-ЕС-США вызывает у Москвы беспокойство».

«Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность исключительно против России. Прямо так и говорят, открытым текстом», - говорила российский дипломат.

Мария Захарова отметила, что Армению на глазах всего мира «превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа».

5. Что говорят в Баку?

27 марта 2024 года официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что «будучи жертвой вооруженной агрессии, оккупации и этнических чисток в течение почти 30 лет, Азербайджан никогда не получал такой безоговорочной поддержки от ЕС и США».

«Другим поводом для беспокойства является возглавляемая Францией кампания, направленная на милитаризацию Армении, которая также включает в себя новые обещания увеличить военные поставки, включая летальные и наступательные виды оружия. Другое государство-член ЕС, Греция, недавно сделало заявления об углублении военного сотрудничества с Арменией. Кроме того, планы предоставления военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира и сообщения о том, что встреча 5 апреля предусматривает военные компоненты, вызывают дополнительную обеспокоенность и подрывают усилия по миростроительству в регионе», - отмечал азербайджанский дипломат.

6. Как отвечали из Еревана?

28 марта 2024 года официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян заявила:

«Встреча является ценной возможностью для обсуждения вопросов, касающихся двусторонней повестки Армения-США и Армения-ЕС, а также отношений Армения-США-ЕС. Ожидаем содержательных обсуждений по существующему политическому диалогу, развитию потенциала Армении в экономической и энергетической сферах, решению гуманитарных проблем, стоящих перед Арменией. Утверждения о том, что встреча направлена против кого-либо, неуместны, безосновательны и вымышлены».

7. Как комментируют в США?

1 апреля пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что встреча премьер-министра Армении, госсекретаря США и президента Европейской Комиссии «посвящена реформам в Армении, ее демократии, экономике и устойчивости».

«Мирный процесс не является темой этой встречи. Это встреча США, ЕС и Армении для обсуждения экономической диверсификации, гуманитарной помощи, поддержки беженцев и поддержки политических реформ Армении в таких областях, как демократия и верховенство закона. Это не региональная встреча», - заявлял Миллер.