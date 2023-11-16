США и ЕС обсуждают с Арменией вопросы ее сближения с трансатлантическими союзниками

Ереван /Медиамакс/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США и Европейский союз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками и вырабатывают схему для его обеспечения.

Как сообщает ТАСС, выступая 15 ноября в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам на слушаниях о будущем Нагорного Карабаха, американский дипломат, в частности, сказал:

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что намерена провести встречу с нами и Арменией с целью сближения Армении с нашим сообществом. Я обсуждал это несколько дней назад с премьер-министром Армении, и мы выясняем, как это могло бы выглядеть».

«Учитывая географическую близость, предложение, которое может сделать ЕС в плане торговых преференций, экономического сотрудничества и доступа к единому рынку, невероятно важно. Мы можем помочь с этим», - сказал О’Брайен. Он отметил, что союзники «находятся на середине пути».

Помощник госсекретаря добавил, что США и Европа также работают над дополнительными мерами по обеспечению безопасности Армении.

«Мы рассматриваем все имеющиеся у нас инструменты. Я не собираюсь предсказывать решения о санкциях, но это, безусловно, один из элементов нашего арсенала», - заметил он.