США и ЕС обсуждают с Арменией вопросы ее сближения с трансатлантическими союзниками - Mediamax.am

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США и ЕС обсуждают с Арменией вопросы ее сближения с трансатлантическими союзниками


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США и Европейский союз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками и вырабатывают схему для его обеспечения.

Как сообщает ТАСС, выступая 15 ноября в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам на слушаниях о будущем Нагорного Карабаха, американский дипломат, в частности, сказал:

 

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что намерена провести встречу с нами и Арменией с целью сближения Армении с нашим сообществом. Я обсуждал это несколько дней назад с премьер-министром Армении, и мы выясняем, как это могло бы выглядеть».

 

«Учитывая географическую близость, предложение, которое может сделать ЕС в плане торговых преференций, экономического сотрудничества и доступа к единому рынку, невероятно важно. Мы можем помочь с этим», - сказал О’Брайен. Он отметил, что союзники «находятся на середине пути».

 

Помощник госсекретаря добавил, что США и Европа также работают над дополнительными мерами по обеспечению безопасности Армении.

 

«Мы рассматриваем все имеющиеся у нас инструменты. Я не собираюсь предсказывать решения о санкциях, но это, безусловно, один из элементов нашего арсенала», - заметил он.

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