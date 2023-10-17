Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «Армения готова быть максимально близко к Евросоюзу, настолько, насколько Евросоюз посчитает это возможным».
Выступая сегодня в Европарламенте, Никол Пашинян напомнил, что «в нашем совместном с председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен заявлении говорится: «В эти трудные времена ЕС и Армения стоят плечом к плечу».
«Давайте продолжим стоять плечом к плечу с обязательством сделать времена лучше», - сказал премьер-министр Армении.
«Повестка наших отношений с Евросоюзом на самом деле очень обширна: чрезвычайно важно придать новый импульс и объем программам, реализуемым в рамках Экономического и инвестиционного плана ЕС, важными целями которого являются стабильное и сбалансированное экономическое развитие, модернизация инфраструктур, цифровизация и технологическое развитие, а также повышение устойчивости южных регионов Армении. Последнее особенно важно в контексте как непрерывного развития страны, так и создания стабильного мира в регионе»,- отметил Никол Пашинян.
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