Госдепартамент США: «Мирный процесс не является темой встречи 5 апреля»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что намеченная на 5 апреля встреча премьер-министра Армении, госсекретаря США и президента Европейской Комиссии «посвящена реформам в Армении, ее демократии, экономике и устойчивости».

Отвечая на брифинге на вопрос - приглашен ли Азербайджан на предстоящую встречу, Мэтью Миллер сказал:

«Мирный процесс не является темой этой встречи. Это встреча США, ЕС и Армении для обсуждения экономической диверсификации, гуманитарной помощи, поддержки беженцев и поддержки политических реформ Армении в таких областях, как демократия и верховенство закона. Это не региональная встреча».