Госдепартамент США: «Мирный процесс не является темой встречи 5 апреля» - Mediamax.am

523 просмотров

Госдепартамент США: «Мирный процесс не является темой встречи 5 апреля»


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что намеченная на 5 апреля встреча премьер-министра Армении, госсекретаря США и президента Европейской Комиссии «посвящена реформам в Армении, ее демократии, экономике и устойчивости».

Отвечая на брифинге на вопрос - приглашен ли Азербайджан на предстоящую встречу, Мэтью Миллер сказал:

 

«Мирный процесс не является темой этой встречи. Это встреча США, ЕС и Армении для обсуждения экономической диверсификации, гуманитарной помощи, поддержки беженцев и поддержки политических реформ Армении в таких областях, как демократия и верховенство закона. Это не региональная встреча».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Апрель 2, 2024 10:06
Госдепартамент США: «Мирный процесс не является темой встречи 5 апреля»

В мире | Апрель 1, 2024 10:20
Эрдоган признал поражение своей партии на местных выборах в Турции

Внешняя политика | Март 30, 2024 09:22
Байрамов обеспокоен предстоящей встречей США-ЕС-Армения
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024