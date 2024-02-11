МИД России: Решение армян покинуть Карабах было «добровольным»

Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что «сентябрьские события произошли не на пустом месте», а армяне покинули Карабах «добровольно».

«Как известно, в результате боестолкновений 19–20 сентября 2023 года Карабах перешел под полный контроль Баку. Благодаря российским усилиям, в том числе ценой жизни шести наших миротворцев, удалось избежать значительных жертв среди гражданского населения. Следует отметить, что упомянутые сентябрьские события произошли не на пустом месте. Армянская сторона признала территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах в его составе, еще на саммите под эгидой ЕС в октябре 2022 года в Праге. При этом вопрос обеспечения прав и безопасности армянского населения региона тогда решен не был.

Сейчас Карабах интегрируется в правовое поле Азербайджана. К сожалению, большинство карабахских армян покинуло регион. Это был их тяжелый, но добровольный выбор. В связи с этим важно создавать условия для возвращения тех, кто захочет это сделать, при надлежащем обеспечении их прав и безопасности. Готовы оказывать всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии Российского миротворческого контингента, присутствие которого имеет большое значение.

С учетом радикального изменения ситуации в Карабахе условия пребывания наших миротворцев обсуждаются только с азербайджанской стороной. Наш диалог с партнерами носит конструктивный характер. Все возникающие вопросы решаем взаимоприемлемым образом. Что касается продления полномочий Российского миротворческого контингента после ноября 2025 года, то это будет зависеть от ситуации в регионе, востребованности их дальнейшего присутствия и соответствующих договоренностей с Баку», - сказал дипломат в интервью ТАСС.