Самвел Шахраманян: «Республика Арцах не ликвидирована

Ереван /Медиамакс/. Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян заявил сегодня в Ереване, что «Республика Арцах не ликвидирована».
«Есть много вопросов, связанных с этим документом, о которых я не могу здесь говорить. Уверяю, что нам известны как положительные, так и отрицательные стороны этого документа. Ни один документ не может ликвидировать республику, созданную народом.
Этот документ был принят с целью прекращения боевых действий. Если бы война была остановлена через час, они вошли бы в город.
Если бы у нас была уверенность, что мы сможем победить в этой военных действиях, мы бы пошли до конца. Мы сохранили жизни наших ребят и мирного населения», - сказал Самвел Шахраманян в беседе с арцахцами во время акции протеста перед представительством Арцаха в Армении.
Он отметил, что ему есть что сказать, однако «это таит в себе большую опасность как для Армении, так и для Арцаха».
«Мы все находимся в чрезвычайно сложной ситуации, и то, что здесь происходит, еще больше усугубляет ситуацию. У нас единственный враг. Я готов поговорить обо всем - своими решениями я несу ответственность за всех вас и ваши семьи.
У нас есть и другая родина - Республика Армения, и мы не имеем права ставить под угрозу ее судьбу», - заявил Самвел Шахраманян.
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