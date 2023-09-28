Пашинян косвенно прокомментировал арест Рубена Варданяна

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «на пропускном пункте из Арцаха в Армению, а также до него происходят произвольные аресты со стороны Азербайджана».

«Это крайне тревожный факт. Во всех подобных случаях наши государственные органы должны предпринимать адекватные шаги для защиты прав произвольно арестованных лиц, в том числе, в международных судах.

Это должно быть в нашей повестке до тех пор, пока эти вопросы не будут должным образом решены»,- заявил Никол Пашинян на заседании правительства.

27 сентября власти Азербайджана арестовали бывшего государственного министра Арцаха Рубена Варданяна и отправили его в Баку.