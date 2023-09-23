Пашинян и Клаар обсудили ситуацию - Mediamax.am

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Пашинян и Клаар обсудили ситуацию


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и специальный представитель Евросоюза Тойво Клаар обсудили военно-политическую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и шаги по ее преодолению.

Пресс-служба правительства сообщила, что на встрече была обоюдно подчеркнута необходимость гарантирования безопасности и прав народа Нагорного Карабаха.

 

На встрече собеседники также коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе.

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