Арцах призывает Азербайджан к переговорам

Ереван /Медиамакс/. Арцах обращается к азербайджанской стороне с предложением переговоров.

«Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с призывом немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации», - говорится в сообщении информационного штаба Арцаха.

В то же время, из пресс-службы Армии обороны Арцаха сообщили, что интенсивность огня на линии соприкосновения значительно снизилась.