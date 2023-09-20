Арцах призывает Азербайджан к переговорам

Ереван /Медиамакс/. Арцах обращается к азербайджанской стороне с предложением переговоров.
«Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с призывом немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации», - говорится в сообщении информационного штаба Арцаха.
В то же время, из пресс-службы Армии обороны Арцаха сообщили, что интенсивность огня на линии соприкосновения значительно снизилась.
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