Степанакерт призывает принять меры для прекращению агрессии Азербайджана - Mediamax.am

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Степанакерт призывает принять меры для прекращению агрессии Азербайджана


Фото: Пресс-служба президента Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Самвел Шахраманян созвал заседание Совета безопасности и обсудил создавшуюся ситуацию и дальнейшие действия.

«Учитывая угрозу жизни и здоровью тысяч людей, официальный Степанакерт призывает международных акторов и все заинтересованные стороны немедленно принять все необходимые меры для прекращения агрессии против Арцаха.

 

Арцах всегда был сторонником мирного урегулирования и подтверждает готовность решать все вопросы путем переговоров. Действия Азербайджана являются не чем иным, как этнической чисткой и политикой геноцида», - говорится в сообщении администрации президента Арцаха.

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