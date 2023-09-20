Степанакерт призывает принять меры для прекращению агрессии Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Самвел Шахраманян созвал заседание Совета безопасности и обсудил создавшуюся ситуацию и дальнейшие действия.
«Учитывая угрозу жизни и здоровью тысяч людей, официальный Степанакерт призывает международных акторов и все заинтересованные стороны немедленно принять все необходимые меры для прекращения агрессии против Арцаха.
Арцах всегда был сторонником мирного урегулирования и подтверждает готовность решать все вопросы путем переговоров. Действия Азербайджана являются не чем иным, как этнической чисткой и политикой геноцида», - говорится в сообщении администрации президента Арцаха.
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