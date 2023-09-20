Среди мирного населения Арцаха есть погибшие и раненые

Ереван /Медиамакс/. Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян заявил, что «в результате нападения Азербайджана среди мирного населения есть погибшие и раненые, в том числе - дети».
«Согласно собранным данным, есть как минимум двое погибших, в том числе - один ребенок, и 11 раненых, 8 из которых дети», - сказал Гегам Степанян.
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