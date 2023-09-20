Руководство Арцаха просит людей оставаться в убежищах - Mediamax.am

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Руководство Арцаха просит людей оставаться в убежищах


Фото: John Steedman


Ереван /Медиамакс/. Руководство Арцаха просит людей оставаться в оубежищах.

«Азербайджан предпринял масштабное нападение на Республику Арцах с применением артиллерии и беспилотников. Просим и призываем вас оставаться в убежищах, воздерживаться от публикаций видео и фотографий в Интернете, следить только за официальными новостями», - говорится в сообщении Информационного штаба Арцаха.

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