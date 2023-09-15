«США не потерпят этнической чистки или других злодеяний против армян Нагорного Карабаха»

Ереван, 15 сентября. /Медиамакс/. И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким заявила, что «Соединенные Штаты не потерпят каких-либо краткосрочных или долгосрочных действий по реализации этнической чистки или других злодеяний против армянского населения Нагорного Карабаха».

Дипломат сказала об этом в свое вступительном слове на слушаниях «Оценка кризиса в Нагорном Карабахе» в Комитете Сената США по международным отношениям.

«Нынешняя гуманитарная ситуация неприемлема. Гуманитарный доступ через Лачинский коридор и другие маршруты должен быть обеспечен доступен сейчас. Мы совершенно ясно дали понять, что применение силы неприемлемо. Мы заверяем Комитет, что эти принципы будут и впредь направлять наши усилия в этом регионе», - заявила Ким.

«В контексте всех мирных переговоров мы ясно дали понять, что права и безопасность этнических армян Нагорного Карабаха должна быть защищена. Это важнейший элемент любого прочного и достойного мирного соглашения. Азербайджан должен предоставить такие гарантии уважения их прав и их способности оставаться в своих домах и жить без страха, которые могут быть международно подтверждены», - заявила Юри Ким.

Она отметила, что «мир на Южном Кавказе обладает потенциалом для преобразования региона и продвижения интересов США».

«Теперь у нас есть стратегическая возможность бороться с вредоносным влиянием в регионе со стороны таких игроков, как Россия, Китай и Иран, путем достижения прочного мира, который расширит наше двустороннее сотрудничество в области экономики и безопасности и обеспечит большую энергетическую безопасность европейских партнеров и союзников», - подчеркнула и.о. помощника госсекретаря США.

«Соединенные Штаты могут расширить наше сотрудничество в области безопасности в регионе для укрепления уверенности и способности каждой страны сохранять и защищать свой суверенитет и независимость», - сказала Юри Ким.