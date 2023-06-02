Рубен Варданян: Мы не подчинимся тому плану, который хочет реализовать Азербайджан

Ереван /Медиамакс/. Бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян заявил, что мир должен понять, что «мы не подчинимся тому плану, который хочет реализовать Азербайджан».

«Это позиция не только правительства Арцаха, но и всего народа, который готов бороться за свои права. Важно, чтобы эта позиция была услышана, чтобы к ней присоединились Армения и армянский мир»,- сказал он на учредительном собрании общественного движения «Фронт безопасности и развития Арцаха» 1 июня.

Рубен Варданян подчеркнул, что инициаторы начали движение, чтобы объединиться вокруг идеи, «преодолев опасную апатию и равнодушие».

«А также влиять на принимаемые правительством решения через общественное движение. И это давление должно быть здоровым и полезным, а не разрушительным и вредным», - отметил он.

В ходе конференции тайным голосованием был избран состав Совета движения и принято обращение, адресованное армянскому народу.

«Народ Арцаха столкнулся с серьезными онтологическими вызовами. Грустно констатировать, что нынешние власти Армении, признавая территориальную целостность Азербайджана площадью 86,6 тыс. квадратных километров, открыто сдают Арцах врагу. Момент роковой, промедление приведет к необратимым последствиям.

Этот разрушительный ход нашей истории можно остановить только путем восстановления духа национального пробуждения 1988 года и борьбы», - говорится в обращении.