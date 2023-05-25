Рубен Варданян: «Мы можем резко изменить ситуацию в свою пользу»

Ереван /Медиамакс/. Бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян заявил, что «мы можем резко изменить ситуацию в свою пользу, если объединимся»

Рубен Варданян провел встречи в общинах Сарушен, Нахиджеваник, Вардадзор, Сарнахбюр и Чартар, информируя жителей о целях создания «Фронта безопасности и развития Арцаха».

«Общая цель такая же, как 35 лет назад. Мы должны сделать все, чтобы эта цель стала реальностью, чтобы Арцах оставался безопасным, свободным, счастливым и армянским. Мы четко обозначили 6 «красных линий», нарушение которых недопустимо, обозначили ключевые вызовы, пути противостояния им и те столпы, на которые мы должны опираться в своей борьбе. Это не просто заявления: за каждым предложением есть идея, цель и дорожная карта», - сказал Варданян.