Азербайджанские «экологи» прекратили акцию в Лачинском коридоре - Mediamax.am

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Азербайджанские «экологи» прекратили акцию в Лачинском коридоре


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Азербайджанские «экологи», перекрывшие с 12 декабря 2022 года Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, сегодня объявили о прекращении акции.

ТАСС сообщает, что они встретились с представителями правительства Азербайджана.

 

«Учитывая частичное выполнение наших требований, а также призывы представителей государства, мы приняли решение о временном прекращении акции протеста», - говорится в заявлении участников акции.

 

23 апреля Азербайджан закрыл мост Хакари на арцахско-армянской границе и установил контрольно-пропускной пункт в начале дороги, ведущей в Степанакерт.

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