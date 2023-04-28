Азербайджанские «экологи» прекратили акцию в Лачинском коридоре

Ереван /Медиамакс/. Азербайджанские «экологи», перекрывшие с 12 декабря 2022 года Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, сегодня объявили о прекращении акции.

ТАСС сообщает, что они встретились с представителями правительства Азербайджана.

«Учитывая частичное выполнение наших требований, а также призывы представителей государства, мы приняли решение о временном прекращении акции протеста», - говорится в заявлении участников акции.

23 апреля Азербайджан закрыл мост Хакари на арцахско-армянской границе и установил контрольно-пропускной пункт в начале дороги, ведущей в Степанакерт.