Никол Пашинян: Азербайджан все больше обостряет ситуацию в Нагорном Карабахе

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что Азербайджан не только продолжает незаконное блокирование Лачинского коридора, но и совершил очередное вторжение в зону ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

«Азербайджан не только не выполняет решение Международного суда ООН, но все больше обостряет ситуацию в Нагорном Карабахе, предпринимая также шаги, направленные на блокирование внутреннего транспортного сообщения.

С высоты 20/54 азербайджанская сторона взяла под непосредственный контроль грунтовую дорогу, соединяющую Степанакерт, Хин Шен, Мец Шен и ряд других сел», - сказал Никол Пашинян на заседании правительства.

Он отметил, что Азербайджан объясняет это переброской военных грузов и личного состава из Армении в Нагорный Карабах. «Эта информация не соответствует действительности. Информация о военных перебросках - пропагандистская ложь, цель которой - создать легитимность для возможной эскалации».

Он еще раз повторил, что Армения не осуществляет военных перебросок в Нагорный Карабах, у Армении нет армии в Нагорном Карабахе.

«В 2022 году в Праге Азербайджан сам отверг предложение направить международную миссию по установлению фактов в Нагорный Карабах для проверки этого факта. Однако это предложение в силе, и есть необходимость окончательного выяснения этого вопроса на международном уровне, для чего следует направить в Лачинский коридор и Нагорный Карабах группу по установлению фактов.

Азербайджан проводит подготовку к геноциду армян Нагорного Карабаха, более 100 дней закрыт Лачинский коридор, прекращена подача газа и электричества, периодически обстреливаются граждане, выполняющие сельскохозяйственные работы.

Мы должны последовательно продолжать информировать об этом международное сообщество и работать над запуском соответствующих международных механизмов», - сказал Никол Пашинян.

Коснувшись изменения маршрута, связанного с Лачинским коридором, он отметил, что в августе 2022 года, согласно договоренности между властями Нагорного Карабаха и Азербайджана, маршрут Лачинского коридора был изменен с запуском новой дороги.

«Поскольку дорога, соединяющая Лачинский коридор с Арменией, не была полностью готова, был запущен временный маршрут, выходящий на территорию Армении через Корнидзорский мост, затем снова на территорию Азербайджана, а затем - на территорию Армении. Согласно достигнутой договоренности, этот маршрут должен был действовать до 1 апреля 2023 года.

Вчера мы проинформировали Азербайджан о том, что согласно договоренности, после Корнидзорского моста дорога будет продолжаться только по территории Армении, и что охрану государственной границы Армении на этом участке возьмут на себя пограничные войска РА.

В результате всего этого никаких изменений в армянских позициях не произошло, с той лишь разницей, что охрану этого сектора будут осуществлять пограничные войска.

Мы обратились с этим предложением также к Азербайджану, чтобы то же самое было сделано и с его стороны. Надеюсь, что все это пройдет без провокаций», - заключил Никол Пашинян.