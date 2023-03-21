Лавров коснулся темы переговоров между Степанакертом и Баку - Mediamax.am

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Лавров коснулся темы переговоров между Степанакертом и Баку


Фото: lenta.ru


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что «вопрос обеспечения безопасности жителей Нагорного Карабаха и их прав должен решаться представителями Степанакерта и Баку».

«Мы поддерживаем стороны, в этом заинтересована также Армения. Безусловно, для нас важно, насколько качественными будут эти договоренности»,- сказал Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

 

По его словам, «для карабахцев должен быть составлен пакет, где будут зафиксированы их права: иметь родной язык, образование, сохранение культуры и религии, местное самоуправление и экономические связи».

 

«Народу Карабаха необходим пакет таких прав. Все будет зависеть от того, насколько порядочными будут те, от кого будет зависеть выполнение договоренностей»,- заключил российский дипломат.

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