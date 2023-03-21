Лавров коснулся темы переговоров между Степанакертом и Баку

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что «вопрос обеспечения безопасности жителей Нагорного Карабаха и их прав должен решаться представителями Степанакерта и Баку».

«Мы поддерживаем стороны, в этом заинтересована также Армения. Безусловно, для нас важно, насколько качественными будут эти договоренности»,- сказал Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

По его словам, «для карабахцев должен быть составлен пакет, где будут зафиксированы их права: иметь родной язык, образование, сохранение культуры и религии, местное самоуправление и экономические связи».

«Народу Карабаха необходим пакет таких прав. Все будет зависеть от того, насколько порядочными будут те, от кого будет зависеть выполнение договоренностей»,- заключил российский дипломат.