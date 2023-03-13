Путин подчеркнул необходимость решения вопросов «в конструктивном ключе»

Ереван /Медиамакс/. В телефонной беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент России Владимир Путин подчеркнул сегодня необходимость решения всех возникающих вокруг Нагорного Карабаха вопросов «в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами».
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
«Были рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном», - говорится в сообщении.
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