Путин подчеркнул необходимость решения вопросов «в конструктивном ключе»

Ереван /Медиамакс/. В телефонной беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент России Владимир Путин подчеркнул сегодня необходимость решения всех возникающих вокруг Нагорного Карабаха вопросов «в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Были рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном», - говорится в сообщении.