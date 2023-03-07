Ереван /Медиамакс/. В Степанакерте открылся центр «Наши горы».

Соучредитель территориального агентства «Мы - наши горы», бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян отметил, что центр станет пространством для обсуждений и дебатов, презентации новых идей и программ. Здесь будут проводиться различные социальные, культурные и образовательные мероприятия.

В центре представили новую программу внедрения альтернативной системы коммуникации. В условиях блокады жители Арцаха оказались лишены многих жизненно важных ресурсов, в том числе и качественной связи. Цель программы - обеспечить арцахцев надёжным средством коммуникаций и более качественной связью даже в условиях блокирования интернета. Программа реализуется агентством территориального развития «Мы - наши горы» в формате частно-государственного сотрудничества.