Совет безопасности Арцаха представил результаты обсуждения с азербайджанской стороной

Ереван /Медиамакс/. В Арцахе создана рабочая группа, целью которой является обсуждение с азербайджанской стороной неотложных гуманитарных вопросов.

Совет безопасности Арцаха сообщил, что согласно договоренности, достигнутой при посредничестве командования российских миротворческих сил 1 марта состоялась встреча арцахской и азербайджанской сторон.

На повестке встречи были следующие вопросы:

1. Обеспечение бесперебойной подачи природного газа в Республику Арцах и исключение дальнейших перебоев с подачей газа;

2. Обеспечение возможности осмотра единственной высоковольтной линии, входящей в Арцах из Республики Армения и находящейся под контролем вооруженных сил Азербайджана, с целью провести ремонтные работы специалистами ЗАО «Арцахэнерго» и восстановить энергоснабжение Республики Арцах;

3. Проведение разового визуального мониторинга со стороны азербайджанской специализированной группы на территории Кашенского и Дромбонского рудников;

4. Полное открытие автомобильной дороги Степанакерт-Горис. Во вступительном слове командующий миротворческими войсками представил участников встречи в качестве сторон Республики Арцах и Азербайджанской Республики.

«Руководитель арцахской группы разъяснил азербайджанской стороне полномочия возглавляемой им группы, которые заключаются в обсуждении вышеуказанных конкретных вопросов и поиске решений по ним.

В начале встречи глава азербайджанской группы попытался направить разговор на необходимость интеграции Арцаха с Азербайджаном, представляя перспективы получения в этом случае возможных социально-экономических преимуществ, однако глава арцахской группы призвал вести обсуждение по четко поставленным вопросам», - говорилось в сообщении Совета безопасности Арцаха.

В ходе встречи была достигнута также договоренность о формировании стабильного механизма обратной связи между сторонами.