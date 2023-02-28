Лавров: Создание КПП в Лачинском коридоре не планируется

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня в Баку, что режим работы Лачинского коридора «должен соответствовать трехстороннему заявлению от 9 ноября, которое не предусматривает создание контрольно-пропускных пунктов».

«Эксплуатация Лачинского коридора должна полностью соответствовать первому трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, из которого следует необходимость обеспечения свободного перемещения гражданских и гуманитарных грузов и гражданских лиц. Именно этого мы и добиваемся, в первую очередь, через российский миротворческий контингент. Никаких пропускных пунктов там создавать не планируется», - сказал Сергей Лавров.

18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене азербайджанская сторона предложила создать контрольно-пропускной пункт на армяно-азербайджанской границе.

22 февраля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван против создания азербайджанских контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре..